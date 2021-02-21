مايكروسوفت أوفيس 2021 – هذا ما نعرفه حتى الآن!

كشفت مايكروسوفت عن بعض المعلومات حول حزمة البرامج المكتبية الشهيرة المنتظرة أوفيس 2021 وفي هذا المقال سوف نتناول أبرز المستجدات وفقاً للمعلومات التي كشفت عنها مايكروسوفت.

ما الجديد في أوفيس 2021 ؟

حتى الآن لم تكشف مايكروسوفت الكثير حول المزايا الجديدة التي ضمنتها في أوفيس 2021 إلا أنها بشكل عام سوف تشبه إلى حد بعيد حزمة أوفيس 2019.

نسخة المستهلكين من حزمة الأوفيس الجديدة بالإضافة إلى النسخة التجارية Office LTSC تم تصميمها من أجل أولئك الذين يودون الاستمرار في استخدام الشكل التقليدي لبرامج الأوفيس على الحاسوب عوضاً عن الانتقال إلى والاشتراك في النسخة السحابية التي تعمل عبر الإنترنت Office 365 التي باتت تحظى بشعبية متنامية واهتمام أكبر من مايكروسوفت.

حزمة أوفيس 2021 سوف تقدم تحسينات عامة في الأداء على البرامج المختلفة إلا أن التغيير الأبرز والأوضح سيكون إضافة الوضع الليلي Dark Mode إلى الواجهة بشكل أشمل وأفضل وهو ما أصبح أمراً رائجاً هذه الأيام ليس فقط على تطبيقات الهواتف بل أيضاً امتد ليشمل برامج الحاسوب.

الوضع الليلي من شأنه تقليل استهلاك البطارية قليلاً عند العمل على الحاسوب المحمول، وكذلك تقليل إجهاد العين ومنع الأرق عبر تقليل الإضاءة المنبعثة من الشاشة عند العمل لساعات طويلة على برامج الأوفيس أثناء الليل.

الأسعار و موعد الإصدار

بالنسبة لإصدارات المستهلكين والأعمال الصغيرة كما تظل الأسعار كما هي، أما بالنسبة للإصدارات التجارية من Office Professional Plus و Office Standard والبرامج الفردية فسوف تزيد أسعارها بنسبة 10%. ( في العادي تبدأ أسعار حزمة الأوفيس من 250$ ).

حزمة مايكروسوفت أوفيس 2021 و LTSC سوف تصدر في وقت لاحق خلال العام الجاري لأجهزة ويندوز وماك بحسب ما ذكرت مايكروسوفت دون ذكر موعد محدد لكن على الأرجح سيكون ذلك خلال النصف الثاني من العام.