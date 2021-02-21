أكدت هواوي في أكثر من مرة أنها لا تنوي تصفية أو بيع أقسام الهواتف الذكية داخلها، لكن هذا لم يغير شيء في وطأة الحظر الأمريكي الواقع على الشركة من أي ناحية، لذلك ستقوم الشركة بتقليل عدد الهواتف التي تنتجها في عام 2021 إلى النصف!

هواوي ستقلل عدد الهواتف التي تنتجها للنصف في 2021

هواوي بالفعل قد أبلغت شركائها من مصنعي مكونات الهواتف الذكية أنها تنوي إنتاج نصف إنتاجها السنوي في عام 2021، وبالفعل فالشركة وحسب التقرير تنوي إنتاج 70-80 مليون هاتف ذكي فقط، وهذا رقم منخفض جدًا مقارنة بما تم إنتاجه في 2020 وهو 189 مليون وحدة!

يُذكر أن حتى العدد الخاص بعام 2020 وهو 189 مليون وحدة هو في حد ذاته أقل من العدد الذي تم بيعه في عام 2019 والذي كان 240 مليون هاتف ذكي! يُذكر أيضًا أن الشركة ستركز أكثر على الهواتف المتوسطة وليس الرائدة، وذلك لأن الشركة غير قادرة على توفير المكونات عالية الأداء للهواتف الرائدة!

يُذكر أن التقارير الحالية تفيد أن شركة أونور لديها الآن وصولًا واسعًا للمكونات والخدمات بعد انفصالها عن هواوي، وهو ما يجعل المحللين يظنون أن الشركة ستصعد لحل محل هواوي في خلال السنوات القادمة! يُذكر أن سكرتير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية اكد نصّا أنهم لا يرون سبب لرفع الحظر عن الشركة!

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