رسائل كتبت بخط اليد للأميرة ديانا تعرض في المزاد العلني

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مزاد علني سيحصل في كورنوال في 18 مارس القادم سيعرض 3 رسائل مكتوبة بخط اليد للأميرة ديانا أرسلت لأصدقائها الذين ساعدوها في فترة انفصالها عن الأمير تشارلز.

وكتبت الرسائل على دفتر ملاحظات بعنوان “قصر كينغستون” وستباع كل رسالة على حدا وسيتراوح سعرهم ما بين 800 جنيه إسترليني و 1500 جنيه إسترليني، وتعد هذه الرسائل قيمة لاحتوائها على مشاعر صادقة للأميرة أرسلتها لأصدقائها.

وكانت الأميرة ديانا تعتبر صديقتها لوسيا فليشا دي ليما من أهم الأشخاص في حياتها حيث قالت البائعة بالمزاد، ميمي كونيل لاي: “إن إحساس الأميرة ديانا بالعزلة أثناء زواجها موثق جيدا”.

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