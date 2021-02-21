تونس تسجل أول حالة وفاة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت تونس، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، لشخص يبلغ من العمر 70 عاماً.

وقال رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا “الهاشمي الوزير” إن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة منها القلب والسكري وضغط الدم، وهو أحد الحالتين اللتبن اكتشفتا إصابتهما مؤخرا بالسلالة الجديدة للفيروس.

وأضاف “الوزير” أن فريقاً من الباحثين سينجز عملية تشخيص جيني كاملة للتعرف على خصائص هذه السلالة، وأن تحولات الفيروس أدت إلى ظهور السلالة الجديدة التي لا يُعرف إلى حد الآن مدى انتشارها وخطورتها -على حد قوله-.

يُشار إلى أن منظمة الصحية العالمية أعلنت، في ديسمبر العام الماضي، ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا تنتشر أسرع من سابقتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية