مايكروسوفت تكشف عن النموذج الجديد من سماعات Xbox

كشفت شركة مايكروسوفت عن نموذجها الجديد من السماعات اللاسلكية التي يستخدمها محبي ألعاب الفيديو Xbox والتي أطلق عليها اسم Xbox Wireless Headset وتحمل عدة إضافات مميزة.

وصمم هيكلها من البلاستيك المتين وإطاراتها مرنة خاصة حول مكبرات الصوت لعزل الضوضاء الخارجية وتتصل لاسلكياً مع أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية ومنصات ألعاب Xbox.

وتم تحسين بطاريتها لتعمل لمدة أطول حيث أنها تبقى تعمل 15 ساعة عند شحنها 3 ساعات فقط، وعند شحنها نصف ساعة فتعمل 4 ساعات متواصلة، ويمكن التحكم بإعداداتها من خلال تطبيق Xbox Accessories.

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