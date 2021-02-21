أفضل مفاتيح الأمان الخاصة بحماية الحسابات عبر الإنترنت في 2021

بوجهة نظري المتواضعة والبسيطة جداً أرى أن اقتناء أحد مفاتيح الأمان الخاصة بحماية الحسابات عبر الإنترنت شيء ضروري ومهم لأي شخص لأنه مع الأسف في الفترة الأخيرة سمعنا عن الكثير من عمليات الاختراق التي تعرض لها الكثير من الأشخاص أشهرهم أصحاب قنوات اليوتيوب، وهنا ظهرت مفاتيح الأمان التي لم نكن نسمع بها من قبل لكن بعد هذه الأحداث حازت على شهرة واسعة جداً، ولمن لا يعرف هذه المفاتيح فهي باختصار مثل نظام المصادقة الثنائية الخاصة بتأمين الحسابات بحيث يتوجب عليك إقران هذا المفتاح بالحاسوب لتتمن من فتح حسابك وهذا معناه أنه حتى لو كان الهاكر يمتلك الباسورد الخاص بحسابك فلن يتمكن من الدخول عليه بدون هذا المفتاح.

أفضل مفاتيح الأمان الخاصة بحماية الحسابات عبر الإنترنت:

1. Yubico YubiKey 5 NFC

تم تصنيع هذا المفتاح من طرف العلامة التجارية الشهيرة Yubico، هذا المفتاح في متناول اليد عندما يتعلق الأمر بتأمين أجهزتك إذ يمكن من خلاله عمل مصادقة مع الأجهزة الخاصة بك وبالتالي لن يستطيع أي شخص فتح حساباتك إلا عبر امتلاك هذا المفتاح بالإضافة إلى الرقم السري، هذا الاخير يعمل باستخدام USB-A أو NFC ويوفر توافق مع العديد من الخدمات بما في ذلك جوجل كروم وفيسبوك وحتى أداة LastPass الخاصة بإدارة الأرقام السرية، هذا الأخير مضغوط ومتين وخفيف الوزن ومقاوم للماء، يبلغ سعر هذا الأخير 45 دولار.

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2. FIDO U2F Security Key

هذا المفتاح أرخص من المفتاح السابق وهذا لأنه يفتقر لميزة البلوتوث والاتصال اللاسلكي ولكن هذا لا يمنعه أنه يكون أحد أفضل مفاتيح الأمان الخاصة بحماية الحسابات عبر الإنترنت، يوفر هذا الأخير وصول آمن إلى مواقع الويب والحسابات الشخصية، من مميزات هذا المفتاح أنه متوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة مثل ويندوز وماك ولينكس وهذا ما يجعله في متناول اليد بجانب سعره المعقول، يتميز مفتاح الأمان هذا بتصميم مدمج قابل للطي مع غلاف دوار من الألومنيوم يمنع الموصل من التعرض للضرر المحتمل أثناء النقل، يبلغ سعر هذا الأخير 18.99 دولار.

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3. OnlyKey FIDO2 Security Key

هذا الجهاز المقدم من طرف OnlyKey لديه بعض الميزات الرائعة التي يفتقر إليها منافسوه، بفضل لوحة المفاتيح الموجودة على اللوحة والتي يمكنها تجاوز برامج تسجيل المفاتيح التي تجد طريقها إلى أجهزة الكمبيوتر وبالتالي يمكنه الحفاظ على أمان الحسابات عبر الإنترنت في حالة تعرض جهاز كمبيوتر أو موقع ويب للاختراق، أيضاً من مميزات هذا المفتاح أنه يدعن طرق متعددة للاقتران ويقدم ميزات مثل النسخ الاحتياطي المشفر والتدمير الذاتي الذي يمسح الجهاز بعد عدد معين من المحاولات غير الصحيحة، كما أن له القدرة على تحديث البرنامج الخاص به من أجل الوصول إلى ميزات جديدة، يبلغ سعر هذا المفتاح 46 دولار.

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4. HYPERFIDO Mini Security Key

إذا كنت تعطي الأولوية عند الشراء دائماً للجودة فإن هذا المفتاح بالفعل يعتبر من بين أفضل مفاتيح الأمان الخاصة بحماية الحسابات عبر الإنترنت حيث تم تصنيعه بهيكل معدني من التيتانيوم شبه غير قابل للتدمير يتم توصيله بسلسلة مفاتيح ويتميز بزر واحد وشاشة LED للإشارة إلى الحالة النشطة، الجهاز يعمل عن طريق usb فقط وهذا عيبه الوحيد وطبعاً كما يبدوا هو صغير الحجم جداً، أخيراً يبلغ سعر هذا المفتاح 16 دولار.

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5. Kensington VeriMark Fingerprint Key

مع هذا الجهاز الرائع لا حاجة لاستخدام كلمات المرور بعد اليوم، حيث يجمع قارئ بصمات الأصابع هذا مع تقنية بصمات الأصابع المتقدمة بين الأداء الحيوي الفائق وقابلية القراءة بزاوية 360 درجة بالإضافة إلى الحماية ضد السرقة، وبالتالي يمكنك تسجيل الدخول على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام ويندوز باستخدام ميزة تسجيل الدخول Windows Hello المضمنة من مايكروسوفت ببصمة إصبعك فقط، يمكن استخدامه مع ما يصل إلى 10 بصمات أصابع مختلفة بحيث يمكن لعدة مستخدمين تسجيل الدخول إلى نفس الكمبيوتر.

نظرًا لأن هذا المفتاح الرائع معتمد من FIDO U2F فبالتالي استخدامه لا يقتصر على نظام الويندوز بل يمكن لبصمة إصبعك حماية حساباتك المستندة الأخرى مثل جوجل و Dropbox و GitHub وفيسبوك باستخدام ميزة مصادقة العامل الثاني، وهذا ما يجعله بالفعل أحد أفضل مفاتيح الأمان الخاصة بحماية الحسابات عبر الإنترنت والموجودة في السوق حالياً، يبلغ سعر هذا الأخير 39.99 دولار.

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