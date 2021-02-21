فريق متابعة الوضع الوبائي بوزارة التعليم: الوضع مستقر ولم نسجل أي صابات بين الطلاب والمدرسين

قال رئيس فريق متابعة الإطار الوبائي بوزارة التعليم محمد شنبش، الأحد في تصريح للرائد، أن 80 %من المدارس ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، بينما هناك 20 % غير ملتزمين، مضيقا أن الإهمال يقع من قبل إدارة المدرسة وهيئة التدريس.

وأوضح شنبش أن العملية الدراسية حثت على المراقبة الصارمة من قبل اللجان المكلفة واللجان الميدانية من قبل الوزارة التي تتابع مدى الالتزام بالإجراءات داخل المدارس، مؤكدا إغلاق بعض المدارس التي لم تلتزم بالإجراءات.

وأكد شنبش عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الطلاب وطواقم التدريس، وأن الحالات التي سجلت هي حالات مجتمعية، وفق قوله.

وأشار شنبش إلى تلقيهم شكاوى من مدرستين ببلدية حي الأندلس غير ملتزمتين بالإجراءات الصحية، وسيتم إخطارهما بتنفيذ الإجراءات. يذكر أن وزارة التعليم أعلنت، في الـ13 من فبراير الحالي، عودة الدراسة في 2145 مؤسسة تعليمية، بعد حصولها على إذن من قبل فريق جهوزية المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالوزارة

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