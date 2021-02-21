مهيرة عبد العزيز أول إعلامية عربية تُقدّم برنامجاً على “تيك توك”

وقع اختيار تطبيق “تيك توك” على الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز لتقديم برنامج ثقافي سيُبث عليه قريباً.

وقال المسؤولون عن التطبيق إنّ مدة الحلقة من البرنامج ستبلغ ساعة واحدة، وأشاروا إلى أنّه سيتناول موضوعات تخص الجيل الجديد وكافة أفراد المجتمع.

وأوضح تيك توك سبب اختيار المذيعة الإعلامية لأداء هذه المهمة بقدرتها على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إرسال رسائلها الاجتماعية والثقافية.

يُذكر أن الإعلامية الإماراتية بدأت بتصوير أول 4 حلقات للبرنامج، والتي ستتنوع ما بين الرياضة، الصحة، السفر، والإعلام الرقمي، على أن يبدأ عرض البرنامج يوم 25 فبراير الجاري تحت هاشتاغ learnontiktok.

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