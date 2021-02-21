فحوصات كورونا لم تسلم من اللصوص

تحدّثت صحيفة ميرور البريطانية عن قيام مجموعة من اللصوص بسرقة فحوص كورونا، وبيعها عبر الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المسؤولين عن هذه الصناديق تفاجؤوا بعرضها للبيع عبر الإنترنت وفيسبوك، وقالوا إنّ هذه الصناديق غير مخصصة للبيع، ولا يعرفون كيف تمت سرقتها.

وأوضحت الصحيفة بأنّ الاختبارات مخصصة للفئات الأكثر ضعفاً ككبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وبأنها قادرة على إعطاء النتائج خلال ربع ساعة فقط.

من جانبها فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً في القضية، وقالت إنّ تصرف اللصوص مثير للاشمئزاز، وأنّها ستقوم بملاحقتهم ومعاقبتهم.

من جهةٍ أخرى قامت المواقع التي عُرِضت عليها اللقاحات المسروقة بحذف المنشورات وحظر الناشرين.

يذكر أنّ اللصوص عرضوا اللقاحات للبيع بالصندوق بسعر 560 دولارا لكل صندوق.

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