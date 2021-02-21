شركة VAIO تُطلق لابتوب ثوري بسعر فلكي.. إليك المواصفات

كشفت شركة VAIO اليابانية عن حاسوب مميز بمواصفات رائعة أطلقت عليه VAIO Z.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Core i7-11375H، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة اليابانية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 14 بوصة تعرض الفيديوهات بدقة K4، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب.

وستأتي الذاكرة الداخلية من نوع SSD بسعة تتراوح ما بين 500 غيغا بايت و2 تيرا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 8 و32 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية تجعله يعمل لـ17 ساعة، ومنافذ Thunderbolt 4، ومنافذ HDMI، ومنفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ USB-C، بالإضافة لتقنيات Dolby Atoms التي تعمل على توزيع الأصوات بطريقة مميزة.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية ستطرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بأسعار تتراوح ما بين 3580 و4180 دولارا أمريكيا.

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