موتورولا تقتحم سوق الهواتف الرخيصة بـ Moto E7 Power

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف جديد من الفئة الاقتصادية أطلقت عليه Moto E7 Power.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Hrelio G25، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة بشاشة مقاس 6.5 بوصة، وجودة عرض HD، وستحتوي الشاشة كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 واط، منفذ USB-C، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 105 دولارات أمريكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية