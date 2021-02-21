ساعة جالكسي ووتش القادمة قد تعتمد على نظام أندرويد بدلًا من تايزن

مرّت سنوات طويلة منذ أطلقت سامسونج ساعة مع نظام تشغيل أندرويد، وهو ما تم تحديدًا في عام 2014، ومذّاك الحين والشركة بدأت في الاعتماد على نظام تايزن في ساعاتها الذكية ومنها ساعة جالكسي ووتش بإصداراتها، لكن يبدو أن هذا الأمر -لسبب ما- سيتغيّر!

ساعة جالكسي ووتش مع نظام Wear OS

حسب تسريب من مصدر موثوق، سامسونج قد تبدأ في الاعتماد على نظام Wear OS، وهو إصدار أندرويد للساعات الذكية بدلًا من نظام تايزن الذي تطوره بنفسها، لكن الشركة ستعتمد على واجهة الاستخدام والتصميمات الخاصة بها في الساعة مما سيجعلها لا تختلف كثيرًا عن ساعات تايزن، لكن بدلًا من ذلك ستقدّم الساعة خدمات وتطبيقات جوجل وكذلك بنية النظام بالكامل!

في حالة أن هذه الأخبار كانت صحيحة -وهذا لأنها تسريب فقط- فهذا في حد ذاته سيشكل دفعة كبيرة جدًا لجوجل ونظام Wear OS والذي قلّ استخدامه مع مرور الوقت نظرًا للضعف والعشوائية التي أحاطت به بسبب قلة اهتمام جوجل به.

نظام Wear OS هو نظام أندرويد متكامل للساعات الذكية وعادةً ما تأتي الساعات العاملة به مع معالجات من سنابدراجون، هذا كله بالإضافة إلى أن نظام تايزن في ساعات جالكسي ووتش ليس بسيء أبدًا، لكن يبدو أن سامسونج ستتخلى رويدًا رويدًا عن نظام تايزن مفتوح المصدر. ما رأيك؟ وهل تستخدم ساعة ذكية من سامسونج؟