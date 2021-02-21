يوليفون تُطلق هاتفاً قوياً للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة “يوليفون” الصينية عن هاتف جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه Armor 11.

وسيعمل الهاتف الجديدة بمعالج Dimesnsty 800 من ميديا تيك، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS مقاس 6.08 بوصة ودقة عرض 720*1560، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 20 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و13 ميغا بيكسل، 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير قابلة للشحن عبر منفذ USB-C بقوة 18 واط، و10 واط عبر تقنية الشحن اللاسلكي.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 400 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية