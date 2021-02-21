تسريبات – هذه هي سماعة ابل AirPods 3 القادمة هذا العام !

في وقت ما خلال عام 2021 الجاري سوف تكشف ابل عن الجيل الثالث من سماعات الأيربودز Apple AirPods 3 والآن ظهرت أول صور مسربة لها.

الصور مصدرها موقع 52Audio والتي تظهر سماعات AirPods 3 بجانب علبة الشحن الخاصة بها.

بحسب الصور، فإن الصور تظهر السماعات وهي ذات جذع أصغر مقارنة بالإصدار الحالي والسابق من السماعات. أيضاً السماعات تبدو قطعة واحدة وبدون سدادات الأذن.

وفقاً للموقع، فإن الجيل الثالث من سماعة AirPods سوف يأتي بتقنية تخفيف الضغط على الأذن، هذه التقنية سوف تعادل الضغط حول الأذن لمنع عدم الارتياح الناجم عن استخدام السماعات لفترة طويلة.

تسريبات سابقة حول الجيل الثالث من السماعات Apple AirPods 3 قالت إن ابل سوف تضمن شريحة H2 من أجل تحسين الاتصال مع الأجهزة، وتقليل استهلاك الطاقة، وتقليل وقت التأخير وهذا أمر مهم لهواة الألعاب خصوصاً.

ابل أيضاً من المتوقع أن تحسن عمر البطارية الخاصة بالسماعات وعلبة الشحن واختصار وقت الشحن بصورة أكبر.

السعر سوف يظل على حاله أي في حدود 160 دولار أمريكي، و 200 دولار أمريكي للنسخة التي تدعم علبة الشحن فيها الشحن اللاسلكي علماً بأن السماعات لن تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشط التي ستقتصر فقط على النسخة البرو.