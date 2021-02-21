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بينها البيض والسمك.. أطعمة شائعة تسبب الأكزيما

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد الطبيب الروسي المختص في علم المناعة فلاديمير بوليبوك المواد الغذائية التي تسبب حساسية التهاب الجلد التأتبي “الأكزيما”.

وأشار إلى أنّ حليب البقر، والبيض، والقمح، والحبوب، والدواجن، والأسماك، تعد أكثر الأطعمة التي تسبب الأكزيما.

وبيّن بأنّ ردة الفعل التحسسي قد يكون أقل شيوعاً لكنّه أكثر شدة، وأكد إمكانية مقارنة شدّتها بعد تناول الحمضيات أو المكسرات.

وأشار لصعوبة اكتشاف اضطراب الجهاز الهضمي في حال كان من أحد مظاهر حساسية الطعام.

وأكد الطبيب الروسي إمكانية إصابة الشخص بحساسية التهاب الجلد التأتبي دون أن تظهر عليه أي أعراض، ودون أن يُراجع أي طبيب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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