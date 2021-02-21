ماجدة الرومي أول مطربة لبنانية تغني بقصر القبة الرئاسي

ستُحيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي يوم 2 أبريل القادم حفلاً غنائياً في قصر القبة الرئاسي، لتكون أول مطربة لبنانية تغني في هذا القصر.

وستُقدم النجمة اللبنانية خلال الحفل الذي سيقام بحضور الجمهور ووسط إجراءات احترازية مشددة للحد من الإصابة بفيروس كورونا، باقة من أهم وأشهر أغانيها، كن صديقي، طوق الياسمين، كلمات، عم يسألوني عليك، وغيرها من الأغاني.

وسترافق النجمة في الحفل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني بقيادة نادر عباسي.

وكانت النجمة اللبنانية عادت العام الماضي للغناء في مصر بعد غيابٍ استمر لـ18 عاماً، وذلك عندما أحيت حفل الختام في مهرجان الأغنية العربية.

يذكر أنّ تذاكر الحفل بيعت حينها برقم قياسي وصل لـ3000 جنيه للتذكرة، ونفدت بسرعة كبيرة، حيث أقبل الناس على شرائها بهذا الثمن لأنّ عائدات الحفل ستذهب لصالح الجمعيات الخيرية.

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