منوعات

عملية بطولية تنقذ رجلاً من الموت غرقاً

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة سان دييغو الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عملية إنقاذ بطولية كان بطلها راكب أمواج لم يتمكن أحد من معرفة هويته.

ووقعت الحادثة في تمام الساعة 5 من يوم 20 فبراير الجاري، حيث رمى شاب عشريني بنفسه في المحيط من أعلى جرف صخري، قبل أن يواجه صعوبة بالخروج من الماء.

وانتبه بعض الأشخاص للأمر، وقاموا بالاتصال بفرق الطوارئ التي هرعت لمكان الحادث، لكنّ راكب أمواج لم يرغب بترك الشاب يغرق، فرمى بلوح التزلج الخاص به للشاب الذي ظل طافيا عليه.

واستخدمت فرق الإنقاذ مروحية حتى تمكنوا من انتشال الشاب ونقله إلى المستشفى، حيث كان يعاني من انخفاض كبير بدرجة حرارة جسمه.

يذكر أنّ السلطات المحلية طلبت التعرّف على هوية المنقذ لتوجيه الشكر له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك