عملية بطولية تنقذ رجلاً من الموت غرقاً

شهدت مدينة سان دييغو الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عملية إنقاذ بطولية كان بطلها راكب أمواج لم يتمكن أحد من معرفة هويته.

ووقعت الحادثة في تمام الساعة 5 من يوم 20 فبراير الجاري، حيث رمى شاب عشريني بنفسه في المحيط من أعلى جرف صخري، قبل أن يواجه صعوبة بالخروج من الماء.

وانتبه بعض الأشخاص للأمر، وقاموا بالاتصال بفرق الطوارئ التي هرعت لمكان الحادث، لكنّ راكب أمواج لم يرغب بترك الشاب يغرق، فرمى بلوح التزلج الخاص به للشاب الذي ظل طافيا عليه.

واستخدمت فرق الإنقاذ مروحية حتى تمكنوا من انتشال الشاب ونقله إلى المستشفى، حيث كان يعاني من انخفاض كبير بدرجة حرارة جسمه.

يذكر أنّ السلطات المحلية طلبت التعرّف على هوية المنقذ لتوجيه الشكر له.

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