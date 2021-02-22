للاستفادة منه.. 5 عادات خاطئة عليك تجنبها عند شرب الماء

لا غنى عن شرب الماء يوميًا، فهو ضروري للحفاظ على ترطيب الجسم وتنشيط الدورة الدموية وتنقية الدم من السموم والحفاظ على توازن الأملاح.ومع ذلك، هناك أخطاء شائعة يرتكبها البعض عند شرب الماء، تحرمهم من الحصول على فوائدها، يستعرضها “الكونسلتو” في الصفحات التالية، وفقًا لموقع “Eat this”.

1- الإفراط في شرب الماء

يجب ألا تزيد الكمية المستهلكة من الماء يوميًا عن 8 أكواب، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى الشعور بالصداع وصعوبة التركيز وتشويش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي، نتيجة لانخفاض مستويات الصوديوم بالجسم.وإذا استمر الشخص في الإكثار من شرب الماء، قد يتعرض لخطر الوفاة، بسبب الإصابة بالتسمم المائي.

2- شرب الماء مثلج

يعتاد بعض الأشخاص على شرب الماء المثلج في فصل الصيف، للتغلب على ارتفاع حرارة الطقس، مع العلم أن هذه العادة الخاطئة قد تعرضهم لخطر الإصابة بحساسية الأسنان والصداع النصفي، بالإضافة إلى تعذر الارتخاء، وهي حالة مرضية يواجه أصحابها صعوبة في بلع الطعام والشراب، نتيجة لتلف أعصاب المريء.

3- عدم غسل زجاجات الماء

يجب غسل الزجاجات جيدًا من الداخل قبل ملئها بالماء، لأن قلة نظافتها يجعلها بيئة جاذبة للبكتيريا والطفليات التي تنتقل داخل جسم الإنسان أثناء الشرب، مما يؤدي إلى المعاناة من بعض الأعراض المزعجة، نتيجة للإصابة بالعدوى، مثل آلام المعدة والإسهال والقيء.

4- شرب الماء الساخن على الريق

لا يساعد شرب الماء الساخن على معدة فارغة على فقدان الوزن وحرق دهون الجسم كما يشاع عنه، ولكنه يهدد الصحة العامة ببعض الأضرار، حيث يخفف من تركيز العصارة الهضمية في المعدة، مما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات، بالإضافة إلى الحروق التي يلحقها باللسان والحلق والمريء.

5- شرب الماء واقفًا

جب الحرص على تناول الماء أثناء الجلوس، لأن شربه واقفًا له آثار جانبية على الصحة العامة، وأبرزها:-

إصابة العاصرة، وهي العضلة التي تربط المريء بالمعدة، بالجروح.- عسر الهضم.- الإضرار بصحة الكلى، لأن الماء أثناء الوقوف لا يخضع للتصفية المطلوبة، مما يؤدي إلى ترسب الشوائب الموجودة فيه بمجرى الدم، وعند وصولها إلى الكليتين، قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

المصدر: الكونسلتو

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