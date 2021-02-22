تشكيل الفرق الخاصة بحفظ وتوزيع اللقاح المضاد لكورونا

أكدت اللجنة الوطنية للتطعيمات متابعة عملية التعاقد المُباشر مع الشركات المُصنعة للقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومنها “فايزر، جونسن – جونسن، استرا زينيكا، موديرنا”

وشددت اللجنة – وفق ما نشر على صحفة اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا – الأحد، على ضرورة الاسراع في تحديد موعد لفتح المنظومة الإلكترونية؛ لتسجيل المواطنين المُستهدفون من أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا لافتاً إلى أن الأولوية للأطقم الطبية العاملة بمراكز العزل، وفرق الإسعاف وفرق الرصد والتقصي وفنى المعامل ومصارف الدم.

وأكدت اللجنة تشكيل الفرق الخاصة بعملية توزيع ونقل وحفظ التطعيم، من المطارات حتي مراكز التطعيم لكل مرحلة، ومُتابعة التأثيرات الجانبية للقاح وإصدار بطاقات أخد التطعيم ونوعه.

يُذكر أن عضو اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمجابهة جائحة كورونا علي المقدمي قال الخميس الماضي في تصريح للرائد، إن إجمالي ما سيُورّد من لقاحات في ليبيا يصل إلي 12 مليون جرعة على دفعات، وأن أولي الدفعات يتوقع وصولها خلال مارس المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية