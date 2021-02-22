ابل قد تعقد مؤتمراً في شهر مارس القادم – وهذه أبرز التوقعات!

من المتوقع أن تقوم ابل بإقامة مؤتمر خلال منتصف شهر مارس من عام 2021 الجاري للكشف عن أجهزة جديدة بحسب ما ذكرت صحيفة Economic Daily News الكورية.

الصحيفة حددت يوم 16 مارس لإقامة مؤتمر ابل بحسب مصادرها وذلك أمر ليس مستغرباً لأن بمراجعة أجندة ابل خلال السنوات الماضية كانت تكشف بالفعل عن أجهزة جديدة في هذا الشهر. حدث ذلك في أعوام 2018 و 2019 و 2020.

أجهزة ايباد جديدة وجهاز AirTags

أبرز ما سيكون حاضراً خلال المؤتمر ستكون أجهزة ايباد برو الجديدة إصدار 2021 وبحسب أيضاً ما رجحت مصادر أخرى في وقت سابق.

أجهزة الايباد برو هذا العام سوف تشهد تطوراً على عدة مستويات منها تغيير التصميم وإصافة دعم شبكات الجيل الخامس 5G وكذلك الاعتماد على شاشة من نوع جديد Mini LED الأكثر سطوعاً والأفضل في دقة الألوان والأقل في استهلاك الطاقة.

أيضاً قد تعلن ابل عن إصدار جديد من الايباد ميني iPad Mini 6 بحواف شاشة أقل تسمح بزيادة قياس الشاشة إلى 9 إنش مع الحفاظ على نفس الحجم الصغير.

أسعار أجهزة الايباد من المتوقع أن تبقى على حالها دون أي زيادة على أن تحل محل الإصدارات الأقدم في الأسواق.

جهاز واحد آخر أيضاً سوف يكون جهاز تتبع المقنيات AirTags والذي سيعمل عبر البلوتوث وتطبيق Find My، وهو عبارة عن جهاز صغير يوضع مع المقنيات الشخصية كالمفاتيح والحقائب والمحافظ للوصول إليها عند ضياعها، وسيكون بسعر منخفض في حدود 30 دولاراً أمريكياً بحسب ما جاء في التسريبات السابقة.