سلسلة ريدمي K40 قادمة في مارس مع إصدار مميز من شاشات سامسونج

في بيان رسمي له اليوم، أكّد مدير ريدمي التنفيذي Lu Weibing معلومات جديدة عن سلسلة ريدمي K40 المنتظرة، وهذا عبر منصة التواصل الاجتماعي ويبو، والمعلومات الجديدة كانت تتمحور حول الشاشة، حيث أن السلسلة قادمة مع شاشات من نوع سوبر أموليد، وتحديدًا من نوع E4.

شاشات سلسلة ريدمي K40

شاشات E4 التي سيتم استخدامها في السلسلة الجديدة تقدّم زوايا رؤية أفضل بكثير، في حين أنها أيضًا تقدّم سطوع أعلى وكذلك استهلاك أقل للطاقة، وذلك بالمقارنة مع شاشات E3 من سامسونج وهي شاشات الأموليد التي كان يتم استخدامها في الإصدارات السابقة من هواتف الشركات التي تتعامل مع سامسونج!

سلسلة ريدمي K40 ستكون سلسلة رائدة من نواحي عددية، وستأتي لخلافة K20 التي تم إصدارها في 2019 وأيضًا K30 التي تم إصدارها في 2020 أي أنها سلسلة مستمرة معنا لعدة سنوات! وحسب تأكيد رسمي آخر فأسعار السلسلة الجديدة ستكون في حدود 460 دولار أمريكي.

من المعروف حول هاتف شاومي K40 برو هو قدومه مع معالج سنابدراجون 888 الرائد إلى جانب بطارية 4,000 ملي أمبير مع شاشة أموليد كما أسلفنا الذكر، هذا في حين أن الهاتف سيأتي مع شاشة مسطحة وليست منحنية مثل الهواتف الرائدة الأخرى، وهذه في حد ذاتها قد تكون ميزة للكثيرين.

توقعات سابقة قد ذكرت أن شاشة الهاتف ستكون بدقة 2K وتردد 120 هيرتز تمامًا مثل سلسلة مي 11 الرائدة.