نجاح عمليه نقل منزل من شارع إلى آخر في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية.

أفادت صحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل” أن عملية نقل منزل مكون من طابقين نجحت بعد التخطيط لها لعدة أعوام بواسطة آلية متخصصة من موقعه الأساسي إلى موقع جديد على بعد 6 شوارع.

وشاهد هذا الحدث العديد من الأشخاص على جوانب الشارع بينما ينتقل المنزل، بسرعة قصوى تبلغ 1 ميل في الساعة حيث قال المسؤول عن نقل المنزل أنه تعيين عليه الحصول على تصاريح من 15 وكالة في المدينة.

وتحضيراً لعملية النقل تم قطع عدادات وقوف السيارات وتقليم أطراف الأشجار، ونقل لافتات المرور التي تعيق سير عربة النقل، يذكر أنه العملية كلفت صاحب المنزل حوالي 400 ألف دولار.

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