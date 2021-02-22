دراسة تكشف “الرابط المفاجئ” بين النظارات و”كورونا”

أشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى دراسة أجريت في الهند، وبيّنت أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات لمدة ثماني ساعات في اليوم؛ قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفيروس “كورونا” بما يصل إلى الثلث.

حيث تتمثل إحدى طرق دخول الفيروس إلى الجسم عن طريق لمس الأشخاص لأعينهم أو أنوفهم أو أفواههم بعد ملامسته له.

ومع ذلك، يقول باحثون في الهند إن الأشخاص الذين يرتدون النظارات يفركون وجوههم وأعينهم بشكل أقل، وبالتالي يكونون أقل عرضة للإصابة بـ Covid-19.

وقد خضع للتجربة 304 مرضى بفيروس “كورونا”، “223 ذكرًا و 81 أنثى” على مدار أسبوعين في الصيف الماضي، تراوحت أعمار المرضى بين 10 و 80 عامًا وقد أبلغوا عن أعراض “كوفيد”، ووجدوا أن 19% منهم يرتدون نظارات في معظم الأوقات.

وفي وقتٍ سابقٍ، أصبح معروفًا أن العلماء الفرنسيين الذين يستخدمون طريقة التصوير بالرنين المغناطيسي؛ وجدوا تغيرات كبيرة في عيون بعض المرضى المصابين بـ COVID-19. على وجه الخصوص، حدّد الخبراء تشوّهات في قاع العين وهي الشبكية المسؤولة عن الرؤية المركزية.

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