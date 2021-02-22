إنقاذ رجل يغرق في المحيط الهادئ بواسطة طائرة مروحية

تمكن رجل مجهول تصرف بطريقة صحيحة من استدعاء فرق الإنقاذ من ولاية كاليفورنيا الأميركية لانتشال رجل كان يغرف في المحيط الهادئ بعد أن قفز الشاب العشريني مساء السبت من أعلى منحدر صخري يطل على المحيط.

واتصل رجل مجهول بفرق الإنقاذ وأبلغ عن شخص يواجهه صعوبة في الخروج من الماء وألقى له لوح تزلج ليبقيه طافياً على الماء وبحسب السلطات فإنه لولا هذا الوحل لكانت النتيجة مختلفة.

ونقل الشاب بواسطة طائرة مروحية الى الشاطئ حيث كانت تنتظرهه سيارة إسعاف كونه يعاني من خطر الموت بسبب انخافض درجة الحرارة ونقل الى المستشفى فوراً لمعالجته.

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