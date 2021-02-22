سمكة تشبه التمساح بأسنانها الحاده تحيير الخبراء

تمكنت مواطنة اسكتلندية تعيش في آسيا من اكتشاف بقايا سمكة وحشية تشبه التمساح على ضفاف خزان ماكريتشي في سنغافورة ووصفت السمكة بأنها تشبه حيوانات من عصور ما قبل التاريخ.

واعتقدت السيدة أن الحيوان هو من إحدى فصائل التمساح ولكن عند تفحصه جيداً بدا وكأنه مثل شيء قد تراه في حديقة حيوانات، وبحسب وكالة المياه في المدينة ومجلس الحدائق الوطنية فإنه من فصيلة التمساح واسمه “الحفرية الحية”.

وتبين أن موطن السمكة في جنوب الولايات المتحدة على بعد 10 آلاف ميل مما أثار تساؤلاً كيف وصلت الى سنغافورة، وافترضت السلطات أنه احتُفظ به كحيوان أليف وإطلاق سراحه بمجرد أن أصبح كبيراً.

وحذرت السلطات من هذه الحيوانات وإطلاقها لأنها ستعطل النظام البيئي المائي الدقيق في المنطقة ويشكل خطراً على مستخدمي المسطحات المائية في سنغافورة.

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