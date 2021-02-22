أفضل سخانات المياه الكهربائية المُتاحة للشراء في 2021

حالياً وبما أننا في فصل الشتاء فإن اتخاذ قرار شراء أحد سخانات المياه الكهربائية للمنزل شيء مهم جداً ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التغاضي عنه أبداً، وحالياً لا يوجد تقريباً منزل إلا به سخان سواء كهربي أو سخان يعمل بالغاز، لكن السخانات التي تعمل بالغاز لا تستخدم إلا في حالة توفر الغاز الطبيعي وبما أن سخانات المياه الكهربائية هي الأكثر شهرة فحديثنا في هذا المقال سيكون عنها حيث سنستعرض سوياً أفضل السخانات الكهربائية التي تحتوي على خزان مياه والتي لا تحتوي عليه أيضاً.

أفضل سخانات المياه الكهربائية لهذا العام:

1. Ecosmart ECO 18 Tankless Water Heater

نبدأ هذه القائمة بهذا السخان الذي يأتي من Ecosmart والذي يعتبر بالفعل أحد أفضل سخانات المياه الكهربائية الموجودة حالياً، هذا السخان من النوع الحديث الذي يأتي بدون خزان وهذا ما يجعله خيار مثالي لأي شخص يبحث عن وحدة يمكنها توفير الماء الساخن عند الطلب فقط مع المساعدة في تقليل فواتير الكهرباء بطبيعة الحال، يتضمن هذا السخان بعضاً من أكثر تقنيات التنظيم الذاتي تقدماً مما يسمح له بتوفير الماء الساخن مع استهلاك الحد الأدنى من الكهرباء، كما أنه عند الحاجة إلى كمية أقل من الماء الساخن فإنه يستخدم طاقة أقل تلقائياً، السخان سهل الاستخدام ويتميز بشاشة رقمية واضحة حيث يمكنك ضبط درجة الحرارة من 80 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت، يبلغ سعر السخان 374.38 دولار.

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2. Bosch Electric Tank Water Heater

على عكس السخان السابق الذي يأتي بدون خزان فهذا الأخير يأتي بخزان سعته 2.5 جالون ويمكن أن تختار سعة 4 جالون وهذا ما يجعله يناسب حوضك لتوفير الماء الساخن في المكان الذي تحتاج إليه، والكفاءة الحرارية الخاصة به تُقدر بحوالي 98٪ والمميز أنه يأتي بجودة عالية جداً ويدوم طويلاً بجانب أنه سهل الصيانة ويحتوي على مادة مبطنة بالزجاج لضمان عمر خدمة طويل، المميز في هذا السخان أنه لا يستغرق وقت طويل لتسخين المياه بداخله بعكس السخانات التقليدية الأخرى وهذا أحد الأسباب التي تجعله أحد أفضل سخانات المياه الكهربائية حالياً، يبلغ سعر هذا الأخير 157.54 دولار.

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3. Stiebel Eltron Tankless Water Heater

نأتي لسخان آخر من السخانات التي تأتي بدون خزان وللإشارة قد يكون هذا السخان الأغلى في هذه القائمة حيث يصل سعره إلى 666.49 دولار، وباختصار إذا كنت تبحث عن سخان يساهم في تقليل فواتير الكهرباء الخاصة بك فننصك جداً بهذا السخان، أيضاً لا ننسى أن هذا السخان به ميزة التحكم المتقدم في التدفق وكذلك التحكم في درجة الحرارة، والمميز أيضاً أنه يأتي بتقنية التعديل التلقائي التي تضبط خرج الطاقة وفقاً للمتطلبات، فمثلاً عندما تكون هناك حاجة إلى كمية أقل من الماء الساخن فإنه يستخدم طاقة أقل مما يساعد على تقليل فواتير الكهرباء، ومن الإيجابيات الأخرى لهذا السخان أنه هادئ للغاية مما يجعله اختيار جيد إذا كنت لا ترغب في تركيب سخان صاخب في منزلك.

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4. Rheem RTEX-18 Tankless Water Heater

أيضاً هذا السخان المقدم من طرف Rheem يعتبر من أفضل سخانات المياه الكهربائية التي تأتي بدون سخان والموجودة حالياً بالأسواق، هذا السخان الرائع يأتي مع تحكم حراري رقمي خارجي مع شاشة LED كما أن به ميزة التعديل الذاتي الأكثر تقدماً، فقط كل ما عليك فعله عند استخدام الجهاز هو كمية المياه التي تريدها في كل مرة وعلى اثر ذلك يقوم الجهاز بتحديد مقدار الطاقة المناسب، المميز في هذا السخان أنه متين جداً بجانب أنه سهل التركيب بطبيعة الحال وطبعاً يظهر درجة حرارة المياه على الشاشة المرفقة به، يبلغ سعر هذا السخان 385 دولار.

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5. Thermoflow UT10-Tank Water Heater

نأتي الآن للسخان الأخير في هذه القائمة والذي يأتي بإصدارين مختلفين، الإصدار الأول يأتي بسعة 2.6 جالون وسعره 139.99 دولار، والإصدار الثاني بسعة 4 جالون وسعره 159.99 دولار، من مميزات هذا السخان أنه صغير الحجم كما أنه يأتي بخزان من الفولاذ المقاوم للصدأ وعنصر تسخين مصمم لتحقيق الكفاءة والمتانة والخدمة الطويلة، السخان أيضاً يعمل على تخفيض استهلاك الطاقة بشكل كبير جداً، هذا كله بجانب أنه آمن وموثوق إذ يقوم بالحماية من السخونة الزائدة ويقوم بقطع التيار الكهربائي بشكل تلقائي إذا لم يخرج الماء الساخن، جدير بالذكر أيضاً أنه حاصل على تصنيف IPX24 مما يعني أنه مقاوم للماء.

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