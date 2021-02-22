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عطل في محرك طائرات بوينج 777 يتسبب بتعطيل عشرات الطائرات التي تعمل بنفس المحرك

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تعرضت طائرات بوينج 777 لعطل كبير في محرك نهاية الأسبوع الماضي مما تسبب بتعطيل عشرات الطائرات التي تعمل بمحركات من طراز Pratt & Whitney PW4000 وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قراراً فورياً لتفتيش الطائرات.

ويمكن أن يتسبب هذا العطل بإخراج الطائرات من الخدمة حيث طلبت بوينج من شركات الطيران أن تخرج الطائرات المجهزة بنفس المحرك من الخدمة كما أوصت بإيقاف أكثر من 120 طائرة في جميع أنحاء العالم.

وتتوقع شركة United Airlines أن عدداً قلقلاً من العملاء سينزعج بسبب هذا العطل الذي تعرضت له رحلة United Airlines رقم 328 فوق دنفر بعد وقت قليل على الإطلاق ولم يصب أحد بأذى.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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