بلدية وادي البوانيس: وفاة مواطن بمركز عزل سبها بسبب نقص الأكسجين

قال مدير مكتب العلاقات العامة ببلدية وادي البوانيس محمد مامي، في تصريح للرائد الاثنين، إن مواطنا من البلدية توفي بمركز العزل بسبها؛ نتيجة مشاكل نقص الأكسجين والكهرباء، وإن الوضع الوبائي مستقر داخل البلدية.

وأضاف مامي، أن الحالات التي تحتاج إلى مركز العزل تحول لمركز سبها الطبي، حيث لا يوجد مركز عزل في البلدية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تستكمل صيانة المركز، وأُجِّلت الصيانة لمرات متواصلة.

يذكر أن مدير مركز العزل بسبها ناصر محمد أكد، في تصريح للرائد، الاثنين، أن المركز اتفق مع المجلس البلدي سبها على وضع آلية لتعبئة أسطوانات الأكسجين من مُستشفى براك العام؛ باعتبار أن مصانع الأكسجين الموجودة في البلدية لا تكفي لتغطية العجز في المركز.

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