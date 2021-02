5 وفيات بسبب دجاج «ملوث» يثير الهلع في بريطانيا

5 أشخاص لقو مصرعهم في بريطانيا وأصيب مئات آخرون، بمن فيهم أطفال، بأمراض خطيرة، بعد تناول دجاج “ملوث” مستورد من بولندا.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الدجاج بعد استيراده من بولندا جرى تحويله إلى قطع مجمدة ومنتجات أخرى، وتم بيعها من قبل محلات السوبر ماركت الكبرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال العام الماضي.

وأدى هذا الدجاج إلى وفاة 5 أشخاص، إلى جانب إصابة نحو 480 شخصا بعدوى السالمونيلا، وعولج بعضهم في المستشفى.

وأفادت تقارير بأن حوالي 44% من الضحايا تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل، فيما رفضت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إعطاء أي تفاصيل عن الضحايا.

وأصدرت وكالة معايير الغذاء (FSA) تحذيرا بشأن استهلاك اثنين من منتجات الدجاج لدى مطعم “SFC”. كما تم أيضا استدعاء بعض المنتجات من Vestey Foods، لإخضاعها للمراقبة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الدجاج المستخدم في جميع هذه المنتجات جاء من مصادر في بولندا، والتي ارتبطت بسلالتين من بكتيريا السالمونيلا.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية، بما في ذلك أيرلندا، أصدرت ما يقرب من 100 تحذير بشأن السالمونيلا في الدواجن المجمدة من بولندا منذ بداية العام الماضي.

