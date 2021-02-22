بعد ظهور مراجعات دقيقة له، هل يستحق متعقب Galaxy SmartTag الاقتناء؟

لعل ضياع غرض من الأغراض التي تستخدمها يوميًا هو في حد ذاته كابوس! وهذا يتضمّن محفظتك، هاتفك، حقيبتك والمزيد من الأغراض المختلفة! وهذا ما ساهم في ظهور ابتكار جديد يسمى المتعقب، وهذا الجهاز الصغير والبسيط مهمته هي تعقب أي غرض يكون على مقربة منه، واليومسكي وبعد ظهور مراجعات دقيقة له، هل يستحق متعقب Galaxy SmartTag الاقتناء؟

مواصفات ومميزات متعقب Galaxy SmartTag

متعقب سامسونج هو جهاز صغير -أو إكسسوار- تم إطلاقه بالتزامن مع سلسلة جالكسي S21، ومهمة هذا المتعقب هي فعلًا بسيطة، حيث أنه يمكنك ومن أي مكان أن تتعقبه وتعرف مكانه، ويمكن تركيبه في ميدالية المفاتيح، في حقيبة ظهرك، في طوق الحيوان الأليف والمزيد، وهذا الإكسسوار البسيط يأتي بسعر 30 دولار أمريكي.

بعد ظهور مراجعات كثيرة للمتعقب في مصادر كثيرة، أصبح بإمكاننا إلقاء نظرة ممتازة عليه، ولعل أول ما سنبدأ بالحديث عنه هو الإيجابيات والمميزات في متعقب Galaxy SmartTag الجديد!

• يأتي المتعقب مع وزن خفيف 13 جرام وأبعاد صغيرة 39.1*39.1*9.9 مللي متر

• يمكن حمله لكل مكان دون أن يزعجك حقًا

• يستخدم تقنية Bluetooth Low Energy للإتصال بهاتفك الذكي

• يعتمد على تطبيق SmartThings المعروف من سامسونج

المتعقب يرتبط بهاتفك الذكي في الخلفية كما نعلم، لكنه أيضًأ -وبشكل تلقائي وآمن- يرتبط بأي هاتف سامسونج يكون قريب منه! وكلما تعرف على هاتف بالقرب منه كلما قام بتحديث بيانات الموقع الجغرافي، والهدف من ذلك هو إيجاده في حالة ضياع متعقب Galaxy SmartTag منك!

أي ببساطة، في حالة أن المتعقب الخاص بك في المدى المسموح لتقنية البلوتوث سيمكنك تحديد مكانه ببساطة من الهاتف، أو تحديد مكان الهاتف من خلاله، لكن في حالة أنه بعيد عنك جدًا فسيمكنك الاعتماد على تطبيق SmartThings لإيجاده.

أما العوامل التي تم تصنيفها بأنها غير جيدة في المتعقب الجديد، هي أن المتعقب يعمل مع هواتف سامسونج فقط بشرط وجود أندرويد أوريو أو أحدث و2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ولعل عدم عمله إلا على هواتف سامسونج هو ما سبب ضعف في أدائه، نظرًا لأن هذا النوع من الأجهزة يكون في حاجة للاتصال المستمر بالأجهزة المحيطة حوله أيًأ كان نوعها! ولهل هذه من أبرز عيوب متعقب Galaxy SmartTag!

بالإضافة إلى ذلك، المحللين قد ذكروا أن هذه الخاضية سيئة جدًا نظرًا لأنك قد تغيّر هاتفك الذكي في المستقبل لشركة أخرى! وهنا سيكون هذا المتعقب بدون أي فائدة تذكر، هذا بالإضافة إلى أن المتعقب يعتمد على الهواتف المحيطة به المثبت عليها تطبيق SmartThings!

قرار الشراء يعود إليك، متعقب Galaxy SmartTag هو متعب ممتاز وخامات تصنيع سامسونج غنية عن التعريف، لكن خذ المميزات والعيوب السابقة في ذهنك!