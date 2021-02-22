ابل تتجاوز سامسونج وتصبح الشركة الأولى في إنتاج الهواتف الذكية نهاية عام 2020

استطاعت ابل أن تتخطى الغريم التقليدي لها سامسونج لتصبح الشركة الأولى في إنتاج الهواتف الذكية خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو إنجاز لم يتحقق لأبل منذ عام 2016.

إنجاز يتحقق بفضل ايفون 12

وفقاً للبيانات الصادرة من مؤسسة جارتنر Gartner لأبحاث السوق، فقد استطاعت ابل بيع 80 مليون وحدة من سلسلة هواتف الايفون إجمالاً، ما جعلها تستحوذ على ما يزيد عن 20% من مبيعات الهواتف عالمياً.

هذه المبيعات الكبيرة للأيفون سببها إطلاق سلسلة ايفون 12، أولى هواتف الايفون الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G.

وفقاً لتقرير مؤسسة جارتنر، فإن إضافة شبكات الجيل الخامس وتحسين الكاميرا كانت من الأسباب الأساسية التي دفعت المستهلكين إلى الإقبال على شراء الايفون. ( نصائح مهمة قبل شراء ايفون جديد ).

مقارنة بنفس الفترة في عام 2019، فقد باعت ابل هواتف ايفون أكثر بواقع 10 مليون وحدة وبزيادة قدرها 15%.

سامسونج في المركز الثاني

سامسونج التي تراجعت للمركز الثاني لأول مرة منذ أربع سنوات، استطاعت بيع نحو 62 مليون وحدة من هواتف جالكسي المختلفة مسجلة انخفاضاً بنسبة 11.8% على أساس سنوي.

ربما تستعيد سامسونج الريادة مجدداً خلال الأرباع السنوية لعام 2021 لأن الربع الأخير من العام هو الذي يشهد نسبة النمو الأكبر لهواتف الايفون المنافسة لها.

شاومي في المركز الثالث وهواوي تواصل التراجع

استكمالاً لنتائج الربع الأخير من عام 2020، فقد استطاعت شاومي اقتناص المركز الثالث بنسبة نمو هي الأكبر من بين جميع الشركات إذ بلغت 33.9%.

المركز الرابع كان من مصيب شركة أوبو، في حين واصلت هواوي التراجع في سوق الهواتف الذكية إلى المركز الخامس مسجلة انخفاض يزيد عن 40% ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع باستمرار الحظر الأمريكي.

عام 2020 شهد انخفتض مبيعات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 12.5% ولعل السبب الأساسي لذلك انتشار وباء فيروس كورونا.

عام 2021 سوف يشهد إطلاق المزيد من الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G وربما أيضاً بأسعار أرخص، كما سنشهد تقنيات جديدة مثل الكاميرا الأمامية المخفية تحت الشاشة. (خمس ابتكارات جديدة سنراها في الهواتف في عام2021)