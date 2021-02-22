أحمد مكي يُعلن إصابته بفيروس كورونا

كشف الفنان المصري أحمد مكي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث قال في منشور نشره على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنّ نتائج الفحوصات التي أجراها أكدّت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الفنان المصري لخضوعه للعزل المنزلي فور التأكد من إصابته بالفيروس السريع الانتشار.

من جهةٍ أخرى قال المخرج المصري بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار 2 إنّه أجرى عددا من التعديلات على جدول التصوير بعد إصابة أحد أبطال العمل، ونفى في الوقت ذاته وجود إصابات أخرى ضمن صفوف الممثلين المشاركين في العمل، لأنّ التصوير كان متوقفا منذ فترة لإجراء تغييرات في الديكور.

وتمنى المخرج المصري الشفاء العاجل للنجم المصري، ليعود لتصوير باقي مشاهده في المسلسل الذي حقق الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً.

الجدير بالذكر أنّ مسلسل الاختيار 2 سيتناول بطولات وتضحيات الشرطة المصرية في مواجهتها لداعش، وسيلعب دور البطولة فيه كل من أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجي المقدم، ومن سيناريو وحوار هاني سرحان.

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