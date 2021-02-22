منوعات

ديزني تستعد لإحياء الذكرى 50 لتأسيسها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيشهد عالم “والت ديزني” في ولاية فلوريدا الأمريكية احتفالية ضخمة ستبدأ من 1 أكتوبر القادم وستستمر لمدة 18 شهراً بمناسبة الذكرى 50 لتأسيسها.

حيث شهد الأول من أكتوبر عام 1971 افتتاح عالم والت ديزني في فلوريدا، الذي أصبح واحداً من أكبر وأجمل المنتزهات في العالم.

ووعد المسؤولون عن المتنزه الزوار باحتفالية مميزة، حيث ستظهر المتنزهات الأربعة في المنتجع بصورة جديدة، وستحصل بعض المباني الأكثر شهرة على وميض EARidescent جديد كـ Beacons of Magic كل ليلة.

وأشار المسؤولون إلى أنّ قلعة سندريلا ستحصل على زينة جديدة مميزة، كما سيتم عرض قائمة الأفلام التي تختصر العصر الذهبي لديزني في فندق هوليوود تاور.

كما سيتم تزيين متنزه إبكوت بأضواء جديدة، وسيعرض ميكي وميني أزياء جديدة، حيث سيرتديان ملابس جديدة بألوان زاهية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك