ديزني تستعد لإحياء الذكرى 50 لتأسيسها

سيشهد عالم “والت ديزني” في ولاية فلوريدا الأمريكية احتفالية ضخمة ستبدأ من 1 أكتوبر القادم وستستمر لمدة 18 شهراً بمناسبة الذكرى 50 لتأسيسها.

حيث شهد الأول من أكتوبر عام 1971 افتتاح عالم والت ديزني في فلوريدا، الذي أصبح واحداً من أكبر وأجمل المنتزهات في العالم.

ووعد المسؤولون عن المتنزه الزوار باحتفالية مميزة، حيث ستظهر المتنزهات الأربعة في المنتجع بصورة جديدة، وستحصل بعض المباني الأكثر شهرة على وميض EARidescent جديد كـ Beacons of Magic كل ليلة.

وأشار المسؤولون إلى أنّ قلعة سندريلا ستحصل على زينة جديدة مميزة، كما سيتم عرض قائمة الأفلام التي تختصر العصر الذهبي لديزني في فندق هوليوود تاور.

كما سيتم تزيين متنزه إبكوت بأضواء جديدة، وسيعرض ميكي وميني أزياء جديدة، حيث سيرتديان ملابس جديدة بألوان زاهية.

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