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نسخة ذهبية من “بلاي ستيشن 5” بسعر خيالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة كافيار الروسية عن نسخة ذهبية من بلاي ستيشن 5 أطلقت عليها غولدن روك.

وقالت الشركة الرائدة في صناعة الأجهزة الإلكترونية المذهبة الفاخرة إنّها صنعت 9 نسخ فقط من النسخة الباهظة الثمن.

وسيُغطي الجهاز المذهب الذي يصل وزنه لـ4.5 كيلو غراما الذهب من عيار 18 قيراط، كما أضافت جلد التمساح لأذرع التحكم الخاصة بهذه المنصة.

وأشارت الشركة الروسية إلى أنّها استغرقت نحو 4 أشهر لصناعة هذا الجهاز، وقالت إنّها استعانت بخبير مجوهرات لإضافة 8 صفائح ذهبية على هذا الجهاز.

يذكر أنّ كافيرا ستُطلق البلاي ستيشن الجديد بسعر يصل إلى 500 ألف دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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