هيونداي تكشف عن التصميم الداخلي المستدام لسيارة أيونيك 5

كشفت شركة هيونداي موتورز عن صورة جديدة للتصميم الداخلي الواسع والمتعدد الاستخدامات لسيارة هيونداي أيونيك 5 – IONIQ 5 التي طال انتظارها، وذلك قبل العرض العالمي الأول للسيارة المقرر أن يتم افتراضيا يوم 23 فبراير الجاري.

ويستخدم طراز هيونداي أيونيك 5 ( BEV) منصة هيونداي الكهربائية العالمية المعيارية (E-GMP) والتي كشفت عنها الشركة في ديسمبر العام الماضي، وتحتوي هذه المنصة الكهربائية على بطارية مسطحة تتيح مساحة داخلية واسعة وقابلة للتخصيص، مما يوفر تجربة تنقل أكثر خصوصية من ناحية الاستخدامات المتعددة، مع تكوينات مرنة داخل المقصورة لاستيعاب كل من الركاب والأمتعة بشكل مريح.

وتم تأثيث الطراز الجديد بمواد ومنسوجات صديقة للبيئة، بحيث يعكس التصميم الداخلي اهتمام المستهلكين المتزايد بوسائل النقل الشخصية التي تدعم الرفاهية، وتلبي في نفس الوقت الطلب المتزايد على المنتجات المستدامة الصديقة للبيئة.

يهدف تصميم أيونيك 5 إلى تمييزها عن غيرها من المركبات الكروس أوفر متوسطة الحجم، خاصة تلك التي تحتوي على محركات احتراق داخلي وأنظمة القيادة Steer-by-Wire التقليدية، لأن نظام منصة E-GMP يسمح بقاعدة عجلات ممدودة وأرضية مسطحة بشكل أكبر.

بحيث يمكن للسائق والركاب في أيونيك 5 الدخول والخروج بحرية من المقصورة على أي من الجانبين عند الوقوف في مكان ضيق، لأن الأرضية المسطحة تسمح لجهاز التحكم في الوسط بالانزلاق للخلف وللأمام، بحيث يأتي كخطوة نوعية ومبتكرة عن جهاز التحكم التقليدي الثابت والعمل على تقديم مساحة أكبر مقارنة به. ويحل مفهوم جهاز التحكم الجديد “‘Universal Island” محل الكونسول الوسطي ليعمل بشكل أكثر ديناميكية، ليصبح حجر الزاوية في تجربة المميزة التي توفر مساحة كبيرة في أيونيك 5.

من جهة أخرى؛ تم تجهيز مقاعد السائق والراكب الأمامي بمساند للأرجل لتتيح للركاب الاسترخاء أثناء إعادة شحن سيارتهم. ويمكن تحريك جميع المقاعد وإعادة وضعها، مما يسهل على البالغين في المقدمة العناية بالأطفال والحيوانات الأليفة الجالسة في الخلف.

ركزت هيونداي، عند تصميم أيونيك 5، على ما يبحث عنه الجميع في السيارة. وكان أحد مطالب العملاء الواضحة هو الحاجة إلى حلول تنقل أكثر وعياً بالبيئة مع تأثير بيئي أقل. ولذا عالج المصممون هذه المخاوف من خلال استخدام أيونيك 5 لمواد صديقة للبيئة ومستدامة.

المصدر: موقع “عالم السيارات”.

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