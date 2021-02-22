بسعر اقتصاد.. هاتف أميركي جديد يقتحم أسواق العالم

أعلنت شركة تيراكوب الأمريكية عن هاتف اقتصادي بمواصفات جيدة أطلقت عليه 2e.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio A25، ونظام تشغيل Android 10.0.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة IPS مقاس 6.1 بوصة ودقة عرض 1560*720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية من مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية أطلقت الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 199 دولارا أمريكيا.

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