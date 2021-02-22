طفل نيوزيلندي يلقى حتفه بطريقة مروّعة.. ووجود شبهات مثيرة

شهدت مدينة كرايستشيرش الواقعة في جزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية حادثةً مؤسفةً للغاية، حيث عُثر على طفل صغير متوفي داخل غسالة ملابس.

وقالت مصادر محلية نيوزيلندية إنّ الحادثة وقعت في تمام الساعة الخامسة من يوم الجمعة 19 فبراير الجاري، حيث عُثر على الطفل داخل الغسالة، ورغم وصول فرق الإسعاف بشكل سريع إلّا أنّها فشلت في إنقاذ حياة الطفل الذي توفي بعد وصوله للمستشفى بفترة قصيرة.

من جهةٍ أخرى قالت الشرطة النيوزيلندية إنّها فتحت تحقيقاً في الحادث، وأشارت إلى أنّ المعلومات تؤكد عدم وجود شبهات مثيرة حتى الآن.

يذكر أنّ حوادث وفيات الأطفال بسبب غسالات الملابس تعد نادرة للغاية، ومن أبرزها وفاة فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات في أركنساس بأمريكا بعد أن صعدت للغسالة أثناء نوم والدتها.

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