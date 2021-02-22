دجاج ملوث يثير الهلع في بريطانيا بعد وفاة 5 أشخاص

تسبب دجاج مستورد من بولندا ملوث بعدوى السالمونيلا في وفاة 5 بريطانيين وإصابة أكثر من 480 آخرين.

وقالت صحف بريطانية إنّ الدجاج المجمد والملوث دخل بريطانيا من بولندا، وبيع في محلات السوبر ماركت في كافة أنحاء بريطانيا خلال العام الماضي.

وأشارت الصحف إلى أنّ 44% من المصابين كانوا من الأطفال دون 16 سنة، وقالت إنّهم تلقوا العلاج المناسب في المستشفيات.

وكانت وكالة معايير الغذاء FSA قد أصدرت تحذيراً بشأن استهلاك 2 من منتجات الدجاج لدى مطعم SFC، بالإضافة لإخضاع بعض منتجات Vestey Foods .للفحص

يذكر أنّ العديد من الدول كانت قد أصدرت أكثر من 100 تحذير من السالمونيلا الموجودة في الدواجن المجمدة من بولندا.

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