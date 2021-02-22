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دجاج ملوث يثير الهلع في بريطانيا بعد وفاة 5 أشخاص

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب دجاج مستورد من بولندا ملوث بعدوى السالمونيلا في وفاة 5 بريطانيين وإصابة أكثر من 480 آخرين.

وقالت صحف بريطانية إنّ الدجاج المجمد والملوث دخل بريطانيا من بولندا، وبيع في محلات السوبر ماركت في كافة أنحاء بريطانيا خلال العام الماضي.

وأشارت الصحف إلى أنّ 44% من المصابين كانوا من الأطفال دون 16 سنة، وقالت إنّهم تلقوا العلاج المناسب في المستشفيات.

وكانت وكالة معايير الغذاء FSA قد أصدرت تحذيراً بشأن استهلاك 2 من منتجات الدجاج لدى مطعم SFC، بالإضافة لإخضاع بعض منتجات Vestey Foods .للفحص

يذكر أنّ العديد من الدول كانت قد أصدرت أكثر من 100 تحذير من السالمونيلا الموجودة في الدواجن المجمدة من بولندا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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