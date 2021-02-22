بورشة ديزاين تطرح ساعة مميزة بسعر خيالي

كشفت شركة بورشة ديزاين الألمانية عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة وسعر مرتفع أطلقت عليها Chronograph 911 GT3.

وقالت الشركة الألمانية إنّ جسم الساعة سيأتي بلوني التيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم المطلي باللون الأسود، وستزودها بسوار مصنوع من جلد فاخر بزخرفة GT3 بحياكة متباينة مستلهمة من سيارة بورشة، وستوفرها بـ4 ألوان.

وستعمل الساعة بآلية دوارة تحاكي عجلات سيارة GT911، مع قفل مركزي بشعار GT3 الفضي.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أنّ هذه الساعة ستكون مناسبة لأصحاب أيقونتها GT3 911.

يذكر أنّ الشركة الألمانية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 7750 إلى 9350 دولارا أمريكيا.

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