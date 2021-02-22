أمل عرفة تنضم للمسلسل البوليسي “الضفدع”

نجح المسلسل البوليسي الضفدع في إعادة الفنانة السورية أمل عرفة للموسم الرمضاني القادم، وذلك بعدما قررت في وقت سابق عدم المشاركة بأي عمل لعدم اقتناعها بالنصوص.

حيث نشرت الفنانة السورية البوستر على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت على المنشور بعبارة الموسم الأول، وحظي المنشور بإعجاب عشاق النجمة السورية الذين عبّروا عن سعادتهم لعدم غيابهم عن الشاشة هذا العام.

ومسلسل الضفدع اجتماعي بوليسي يمتد على عدة مواسم، مدة كل موسم منها 10 حلقات فقط، وسيشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية، كوفاء موصللي، جيني إسبر، محمد حداقي، جمال قبش، جوان خضر وغيرهم.

يذكر أنّ المسلسل الجديد من تأليف عصام المسكي ورامي الشاهين، وسيناريو سامر عادلة، وإخراج يزن أبو حمدة، وإنتاج شركتا آرت لينكس برودكشن وديالا للإنتاج والتوزيع الفني.

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