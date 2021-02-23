ساعة كاملة لأغاني الفنان الليبي أحمد فكرون على 218TV

تقرير/ 218

للحلقة الثانية على التوالي خصص برنامج “دي جي ستيديو” مساحته لأغاني مطرب واحد بعد نجاح الحلقة الماضية التي خصصها البرنامج للفنان الراحل نجيب الهوش مؤسس فرقة الموسيقى الحرة وقائدها والذي يمثل مع آخرين رواداً للأغنية والموسيقى الحداثوية في ليبيا والعالم العربي التي تمزج الأنغام والإيقاعات الليبية مع ضروب الموسيقى العالمية بكلمات ليبية خالصة لشعراء وكتاب أغنية ليبيين والذين بدأو مشوارهم مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

البرنامج استضاف في حلقة الإثنين أغاني الفنان الليبي أحمد فكرون الذي أطلق تجربته المتفردة مطلع السبعينيات من القرن الماضي تحديداً سنة 1970 م منطلقاً من مدينته بنغازي ثم سفره إلى لندن لتبدأ مسيرته الفعلية انتقل منها على مدار سنوات من الإبداع عبر عدة محطات في فرنسا وإيطاليا واليونان وتركيا ولبنان ومصر ثم العودة إلى ليبيا وأحيا حفلاته في العديد من مدن العالم وغنى مع المطربة العالمية الراحلة داليدا واستضافه المذيع الفرنسي ذائع الصيت فريدريك ميتران وغنى في مسرح الأولمبيا الشهير في باريس وشارك في تمثيل أحد فيديوهات أغانيه الممثل الفرنسي الشهير كولوش وكانت مشاركته في مهرجان مراكش للأغنية المتوسطية وغير ذلك من سمات جعلت منه خير سفير لليبيا في المحافل الدولية.

ولاقت حلقة فكرون تفاعلاً جماهيرياً في كافة المدن الليبية ونالت إعجاب مشاهدي القناة عبر التجاوب مع منصات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة التي بثت باقة من أغانيه : نجوم الليل -شباكك – يابلادي – جامع الفنا – حبك عديت بحوره – ليل السهرانين – الفلاح المعروفة بــ”حلوة الصورة” – تعلي حنيني وامسحي الدمعات- ياهارب ف الليالي .. وغيرها من أغاني اشتهرت في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.. ومن المنتظر أن يقدم بر نامج دي جي في حلقاته المقبلة حلقات خاصة لبقية نجوم الأغنية والموسيقى الليبية الحديثة خاصةً الفنانين ناصر المزداوي وإبراهيم الحسناوي.

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