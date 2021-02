نحو 30 ألف جهاز “ماك” اصيب في جميع أنحاء العالم بـ”برامج ضارة غامضة”، وفقا لما نقله موقع “سي أن أن بيزنس” عن باحثين في شركة “رد كناري” الأمنية.

وقال توني لامبرت محلل الاستخبارات في رد كناري إن البرامج الضارة التي تسميها الشركة “سيلفر سبارو” لا تظهر التصرفات التي نتوقعها من “آد وير”، والتي تستهدف أنظمة تشغيل ماك غالبا.

وليس من الواضح ما هو هدف البرمجيات الخبيثة، وقال باحثون إن سيلفر سبارو يتضمن آلية تدمير ذاتي يبدو أنها لم تستخدم، ومن غير الواضح أيضا ما الذي يمكن أن يؤدي إلى ذلك”.

والجدير بالذكر أن سيلفر سبارو يحتوي على “كود” ليتم تشغيله على شريحة M1 التي تصنعها شركة آبل، والتي تم إصدارها في نوفمبر الماضي، مما يجعله البرنامج الخبيث الثاني المعروف الذي يقوم بذلك، وفقا لموقع “آرس تيكنيكا”.

وقال باحثون من رد كناري “على الرغم من أننا لم نلاحظ أن سيلفر سبارو قدم حمولات ضارة إضافية حتى الآن، إلا أن توافقه مع شريحة M1 وإمكانية وصوله للأجهزة ومعدل الإصابة المرتفع نسبيا والنضج التشغيلي يشير إلى أنه يمثل تهديدا خطيرا”.

وأصاب سيلفر سبارو أجهزة ماك في 153 دولة اعتبارا من 17 فبراير الحالي، مع الإبلاغ عن تركيزات أعلى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، وفقا لبيانات من موقع “مالويربايتس”.

The post برامج ضارة غامضة تُصيب نحو 30 ألف جهاز «ماك» حول العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا