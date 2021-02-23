ملكة بريطانيا تنوي خطف الأضواء من “هاري وميغان”

تعتزم ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الظهور في برنامج تلفزيوني لاستعراض أهمية اتحاد الكومنولث، ويظهر معها عدد من كبار الشخصيات الملكية الأخرى، في اليوم ذاته الذي يشهد لقاء للمذيعة الشهيرة “أوبرا وينفري”، مع الأمير “هاري” حفيد الملكة، وزوجته “ميغان”.

تأتي هذه الخطوة في ظل توتر العلاقات في الأسرة البريطانية الحاكمة، حيث أفادت تقارير بريطانية، بأن الأمير “ويليام” غاضب من الطريقة التي ردّ بها شقيقه “هاري” على إعلان جدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية بخصوص تنحيه وزوجته “ميغان” رسميًا عن أدوارهما الملكية.

وكان “هاري وميغان” قد ردّا عبر مكتبهما الإعلامي على ملكة بريطانيا، الجمعة الماضية، بالقول: بمقدورنا جميعًا أن نعيش حياة كلها خدمات، على اعتبار أن الخدمة عالمية”.

وتحتفل الأسرة الملكية في بريطانيا منذ 50 عامًا بقداس الكومنولث السنوي في كنيسة وستمنستر خلال شهر مارس ، لكن هذا الحدث قد ألغي هذا العام بسبب “كوفيد 19”.

وقالت الكنيسة إن الملكة ستوجّه رسالة تلفزيونية في إطار برنامج بعنوان “احتفال بيوم الكومنولث” يذيعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، يوم السابع من مارس.

ومن المقرر بثّ اللقاء قبل ساعات من المقابلة المرتقبة لـ”هاري” وزوجته “ميغان”، وهي المقابلة الأولى المتعمقة التي يجريانها منذ سفرهما إلى الولايات المتحدة، وتبثها قناة “سي بي إس”.

جدير بالذكر أن “هاري وميغان” قد حذرا قداس الكومنولث، العام الماضي، وكانت تلك آخر مهمة ملكية رسمية لهما قبل انتقالهما إلى لوس أنجليس وابتعادهما عن الواجبات الرسمية، في توجّه أثار صدمة داخل أوساط العائلة المالكة.

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