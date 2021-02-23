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في حمام سباحة.. إطلاق الملصق الدعائي لعطر عمرو دياب

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر الحساب الرسمي للفنان المصري، عمرو دياب، على موقع “انستغرام”، الملصق الدعائي الأول لإعلان عطره الجديد، الذي يتجهّز لحفل إطلاقه في دبي.

وقد ظهر عمرو دياب، في الصورة التي نشرها عبر حسابه، وهو داخل أحد حمامات السباحة مرتديا “قبعة” ونظارة شمسية في أجواء بدت صيفية.

وكان الفنان المصري قد لفت نظر عشاقه من خلال أحدث ظهور له في دبي، حيث تواجد داخل أحد حمامات السباحة. وظهر، مديرًا ظهره، مرتديًا قبعة تحمل كلمة “شكرًا” وهو اسم أغنيته التي صدرت في ألبومه “يا أنا يا لأ”.

وقال: “قريبا عطر عمرو دياب 34″، فيما يعتبر إشارة واضحة لقرب إطلاق العطر الذي يحمل اسمه.

وقد انتهى عمرو دياب بالفعل من تصوير الإعلان الخاص بالعطر الجديد على أنغام أغنية “وأنا معاك”، والتي تم التقاط مشاهدها بين دبي وأبوظبي، بتوقيع المخرج طارق العريان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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