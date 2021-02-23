هيفاء وهبي تشكر القضاء المصري بعد سجن مدير أعمالها

قرر القضاء المصري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حبس محمد وزيري؛ لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة النصب عليها فيما يتعلق بمبلغ 63 مليون جنيه مصري.

وأصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، قرارها بحبس “وزيري” الذي حضر الجلسة بعد استدعائه من الحبس، بحضور شقيقه.

وسارعت “هيفاء” بالاحتفال لصدور الحكم، ونشرت عبر حسابها في “تويتر”، تقول: “الحكم في قضيتي النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله”.

وكانت النجمة اللبنانية قد قدّمت بلاغًا في الخامس من مايو 2020، ضد مدير أعمالها السابق، المكلف بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات الخاصة بها وتسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، وإيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

واتهم البلاغ “وزيري” باستغلال التوكيل الذي حررته له “هيفاء”، في الاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه مصري من ممتلكاتها.

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