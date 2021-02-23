كيف يحدث التسمم بفيتامين د؟

عادة ما ينصح الأطباء بضرورة الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس أو الأطعمة الغنية به، كما يمكن تناول المكملات الغذائية الغنية به في حال نقصه، ولكن بالجرعة التي يصفها الطبيب.

ما معنى التسمم بفيتامين د؟

يؤدي تناول جرعات عالية من مكملات فيتامين د (تصل إلى 40 ألف وحدة في اليوم) إلى التعرض للتسمم، ولا يمكن الإصابة بذلك نتيجة تناول المزيد من الأطعمة الغنية به أو الجلوس تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، وفقًا لموقع “news-medical.net”.

ويسبب تناول مكملات فيتامين د لفترة طويلة إلى ظهور أعراض التسمم أيضًا، حيث يؤثر على صحة الكلى والأوعية الدموية، ومن ثم يجب استشارة الطبيب أولاً قبل تناولها.

أعراض التسمم بفيتامين د

-جفاف حاد بسبب كثرة التبول.

-العطش الشديد.

-الإجهاد والتعب.

-غثيان وإمساك

-عدم انتظام ضربات القلب.

-فقدان الشهية والوزن بشكل كبير.

-ارتفاع ضغط الدم.

علاج التسمم بفيتامين د

-ضخ محلول ملحي خالي من الكالسيوم لترطيب الجسم للتخلص من الجفاف.

-استخدام مدرات البول.

-التوقف عن تناول مكملات فيتامين د تمامًا.

-تقليل تناول الكالسيوم والفسفور في النظام الغذائي.

الجرعة المناسبة من فيتامين د حسب العمر

من عمر 6-0 أشهر= 1000 وحدة

من عمر 12-7 أشهر= 1500 وحدة

من عمر 3-1 سنوات= 2500 وحدة

من عمر 8-4 سنوات= 3000 وحدة

من عمر 9 سنوات وأكثر= 4000 وحدة

الحوامل= 4000 وحدة

المصدر: الكونسلتو

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