“باناسونيك” تبتكر روبوت جديدًا.. له مزاج سيء !

أعلنت شركة “باناسونيك” عن ابتكار الروبوت Nicobo، الذي يتمتع بحزمة من الميزات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع باحثين في مجال الروبوتات من مختبر “ميتشيو أوكا” التابع لجامعة “تويوهاشي” للتكنولوجيا.

وتتضمن هذه المميزات، أن روبوت Nicobo قادر على التعرف على الوجوه باستخدام الكاميرا، والاستماع إلى صوت مالكه والاستجابة له عبر ميكروفونات الاتجاهات الخاصة به، كما يتميز بمستشعرات عاملة عن طريق اللمس، مما يجعله يدرك جيدًا عندما تلمسه أو تعانقه.

ومن أغرب السمات التي يتسم بها هذا الروبوت، أنه عرضة لنوبات انتفاخ البطن، وقد يصاب بحالة مزاجية سيئة، مما يجعله غير قادر على الاستجابة بالصورة المتوقعة.

ويستطيع الروبوت الحديث دون أن يوجّه أحد إليه الكلام، لكنه لا يسير خلف مالكه في كل مكانه، نظرًا لأن إمكانيته الحركية تتمثل الدوران وهز رأسه وذيله والنظر لأعلى ولأسفل.

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