إطلاق هاتف هواوي ميت X2 القابل للطي رسميًا – طيّ للداخل، مواصفات رائدة وسعر 2939 دولار!

ها هي هواوي تطلق هاتف هواوي ميت X2 القابل للطي رسميًا، وهو الهاتف الرائد القابل للطي والذي يقدّم مواصفات استثنائية من جميع النواحي، وأول ما يمكننا ملاحظته حول الهاتف الجديد هو تبنيه لأسلوب الطي للداخل كما هو الوضع في هاتف جالكسي Z فولد 2، منافسه الأشرس، وفي هذا المقال نشارككم كل المعلومات حول الهاتف الجديد.

مواصفات ومميزات هاتف هواوي ميت X2 القابل للطي

الهاتف يقدم تصميم مغاير تمامًا ومختلف عن الجيل السابق من جميع النواحي، ومن حيث المواصفات فهو يقدّم كل شيء تقريبًا، وكالعادة نبدأ مع الشاشة، وهنا نلاحظ قدوم الهاتف مع شاشة رئيسية (وهي الشاشة الداخلية والتي تظهر عند فرد الهاتف) بقياس 8 بوصة من نوع أوليد، مع تردد 90 هيرتز و413 بيكسل لكل بوصة، بالإضافة لحساسية 240 هيرتز للمس وكذلك دقة 2700*1160.

أما عن الشاشة الصغيرة وهي الخارجية والتي تظهر عند طي الهاتف فهي بقياس 6.45 بوصة من نوع أوليد بنفس الترددات والخواص السابق ذكرها لكن مع دقة 2700*1160.

نشارككم الفيديو الإعلاني:

الهاتف قادم مع أندرويد 10 مباشرةً من الصندوق وواجهة EMUI 11.0، لكن هواوي قد ذكرت أن هذا الهاتف سيكون الأول الذي يحصل على نظام هارموني OS بشكل كامل! الهاتف يقدّم معالج كيرين 9000 الرائد مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و265 أو 512 جيجابايت من الذاكرة التخزينية.

الهاتف يقدّم أربع كاميرات خلفية رائدة، ومواصفاتها كالتالي:

• كاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل Ultra Vision مع عدسة واسعة

• كاميرا سينمائية Cine Camera بدقة 16 ميجابيكسل مع عدسة واسعة جدًا

• كاميرا تيليفوتو للتقريب بدقة 12 ميجابيكسل تقرّب حتى 3 أضعاف بصريًا

• كاميرا سوبر زووم للتقريب حتى 10 أضعاف بصريًا مع تركيز تلقائي، وهي بدقة 8 ميجابيكسل

هذا بالإضافة للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل مع عدسة واسعة!

يأتي الهاتف بوزن 295 جرام، ويقدّم بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 55 واتّ، هذا بينما يقدّم الهاتف كل التقنيات الأساسية من بلوتوث 5.2، واي-فاي 6، مستشعر بصمة مدمج، كذلك NFC.

سعر وموعد توفّر هاتف هواوي ميت X2 القابل للطي

الأسعار حقًا مرتفعة، وهذا طبيعي لهاتف بهذا المفهوم وهذه المواصفات! على كل حال، سيأتي الهاتف بسعر يعادل 2775 دولار أمريكي لإصدار 265 جيجابايت وبسعر 2939 دولار أمريكي لإصدار 512 جيجابايت، ولا توجد معلومات عن موعد التوفر حاليًا.

• رسميًا – الكشف عن هاتف جالكسي Z فولد 2 القابل للطي بمواصفات جديدة كليًا