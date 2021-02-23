مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا ستصل ليبيا مطلع مارس المقبل

قال رئيس اللجنة العليا للتطعيمات سليمان أبوسريويل، إن الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمقدرة بحوالي مليون جرعة، ستصل مطلع مارس المقبل.

وأوضح أبوسريويل في -تصريحات صحفية- الاثنين، إن هذه الدفعة تتضمن 55 ألف جرعة من لقاح “فايزر” وأكثر من 900 ألف جرعة من لقاح “أكسفورد”.

وفي سياق متصل اقترح مدير اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة الزاوية خليفة المبروك أن تعتمد اللجنة الاستشارية الاختبار السريع في الكشف عن فيروس كورونا، لسهولة استخدامه ورخص ثمنه في ظل النقص الشديد لمشغلات اختبار” البي سي آر” وتأخر توريدها بشكل مستمر.

وبين المبروك أن تحليل” البي سي آر” يكلف في الدولة الليبية للعينة الوحدة حوالي 200 دينار، أما الاختبار السريع بأقل تكلفة ودول العالم أصبحت معتمدة لديها، مبينا أن نسبة الخطأ به لا تتجاوز 10% ونسبة الاستفادة منه تصل لـ 95%.

يُشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن الخميس الماضي، عن نفص شديد في المشغلات المعملية لفيروس كورونا، واقتصاره على الحالات العاجلة للعلاج بالداخل أو الخارج.

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