السعودية تفتح باب التجنيد للنساء

تقارير صحفية وردت أنه أصبح بإمكان المرأة السعودية الالتحاق بالخدمة العسكرية، بعد فتح التجنيد أمام الجنسين. ووضعت وزارة الدفاع مجموعة من الشروط أمام المتقدمة للالتحاق بالخدمة، غير أن هناك معايير إضافية للنساء.

ذكر موقع صحيفة “عرب نيوز” السعودي، أنه بات الآن بإمكان المرأة السعودية الانضمام إلى الخدمة العسكرية، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التجنيد للجنسين، من أجل الانضمام للخدمة العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.

وتابع موقع الصحيفة السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه وِضِعت مجموعة من الشروط أمام المتقدمات بهدف الانضمام للخدمة العسكرية.

ومن بين هذه الشروط: أن يكون سجل المتقدمة نظيفاً، ويكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية. كما تم وضع بعض المعايير الإضافية الخاصة بالنساء الراغبات في التقدم للخدمة العسكرية، حسب نفس المصدر.

ومن بين هذه المعايير الإضافية، أن تتراوح أعمار المتقدمات بين 21 و 40 عاماً وألا يقل طولهن عن متر و 55 سنتيمتراً.

كما لا يجب على المتقدمة أن تكون موظفة في أي جهة حكومية، وأن يكون لديها تعليم ثانوي على الأقل، وألا تكون متزوجة من غير سعودي وغيرها من المعايير.

ونقلت صحيفة “عاجل” السعودية عن وزارة الدفاع السعودية قولها إن “أفرع القوات المسلحة تشمل القوات البرية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي..والقوات البحرية الملكية السعودية،وقوة الصواريخ الاستراتيجية والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة”.

يشار إلى أن التقديم للانضمام للخدمة العسكرية السعودية سينطلق في شهر أبريل القادم.

